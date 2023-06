Francisco Castro deixa equipa técnica do Moreirense

Francisco Castro não vai continuar na equipa técnica do Moreirense na próxima temporada. O antigo capitão do clube de Moreira de Cónegos integrou as equipas técnicas nas últimas duas temporadas, mas entendeu dar um novo rumo à carreira, apesar de ter sido convidado a renovar contrato."Foi uma honra e um privilégio fazer mais uma vez, parte desta família, a qual mereceu sempre todo o meu trabalho, dedicação e profissionalismo. Recolocamos o clube no caminho das grandes conquistas... e orgulho-me muito por isso", sublinhou, numa publicação nas redes sociais.Francisco Castro, que acumulou outras experiências como treinador-adjunto no V. Guimarães B, Académico de Viseu e Felgueiras, deixou ainda "uma palavra de agradecimento à direção, a todos os funcionários e a todas as equipas técnicas com as quais tive o privilégio de trabalhar. Agradeço também a todos os atletas, que lutaram lado a lado e partilharam a minha paixão pelo futebol dentro de campo, por me darem motivação para trabalhar mais e melhor, por me fazerem crescer e evoluir profissionalmente. A nossa relação sempre foi de respeito e admiração mútuas. Por último e não menos importante, agradecer aos adeptos, pois jamais esquecerei as demonstrações espontâneas e o carinho incomensurável que sempre recebi ao longo do meu percurso neste clube".Natural de Fafe, Francisco Castro esteve dois anos nas equipas técnicas do Moreirense. Como jogador, passou pelos cónegos em duas ocasiões distintas, primeiro entre 2003 e 2005 e mais tarde entre 2009 e 2013, quando encerrou a carreira de futebolista.