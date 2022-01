Gesto obsceno para adeptos do Vizela vale jogo de castigo a Rosic frente ao Benfica

O defesa-central Lazar Rosic foi suspenso por um jogo na sequência do jogo com o Vizela, do passado sábado, em que não saiu do banco, e vai falhar a partida com o Benfica, do próximo sábado.De acordo com o mapa de castigos divulgado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol na noite desta terça-feira, o castigo ao jogador do Moreirense resulta de um incidente que teve lugar no final da primeira parte, quando as duas equipas dirigiam-se para os balneários.Pode ler-se no mapa de castigos que "no final do jogo, o sr. Comandante da Força de Segurança destacada para o jogo, informou que no final da primeira parte, no momento em que se dirigia para o balneário, o jogador suplente do Moreirense, com o nº3, Rosic, teve uma atitude incorreta, ao fazer um manguito na direção dos adeptos do Vizela, instalados na bancada poente - setor central" e "o gesto executado consistiu na elevação do dedo médio com retração dos restantes, gesto comummente apelidado de 'pirete', dirigido aos adeptos do Vizela por trás do banco visitante. Este gesto executado pelo jogador Rosic foi também visualizado em flagrante por um elemento da força policial, da GNR de Vizela".Acrescenta o comunicado que "a atitude do jogador do Moreirense terá sido consequência das constantes injúrias de que os jogadores e equipa técnica do Moreirense foram sujeitos pelos adeptos do Vizela com lugar atrás do banco pertencente ao Moreirense, tais injúrias foram proferidas por elevado número de adeptos do clube visitado pelo que não foi possível proceder à identificação dos mesmos".O dérbi foi profícuo em castigos para o Moreirense. A SAD terá de pagar uma multa no valor de 842 euros devido ao comportamento incorrecto do público. O diretor desportivo, Luís Guimarães, e o secretário técnico, Luís Freitas, foram suspensos por oito dias e condenados a pagar multas de 281 e 561 euros, respetivamente.Ao Vizela foram aplicadas duas multas, no valor de 612 e 510 euros euros, devido ao comportamento incorreto do público e inobservância de outros valores.