GNR participa criminalmente contra Sá Pinto

A GNR vai participar criminalmente contra Sá Pinto na sequência das polémicas declarações do treinador do Moreirense, na véspera do jogo com o Desp. Chaves. Em comunicado, a autoridade militar referiu que a participação criminal será feita junto do Ministério Público de Guimarães, justificando que a reação não surgiu no próprio dia das declarações de Sá Pinto "em razão da segurança de todos os presentes no jogo que decorreu no dia de ontem". Os factos foram também remetidos à Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto."Sublinha-se que a Guarda Nacional Republicana empenha semanalmente uma média de cerca de 1.500 militares no policiamento desportivo, assumindo-se como uma das entidades de referência a nível nacional na transmissão dos valores contra a violência no desporto nacional, pelo que considera inaceitáveis as declarações em apreço", concluiu a GNR.