Golo de Rafael Martins garante vitória do Moreirense em P. Ferreira

O Moreirense levou a melhor no duelo entre equipas da 1.ª Liga, ao vencer em Paços de Ferreira, por 1-0, valendo o golo solitário de Rafael Martins (60’) a fazer a diferença.





A formação de Jorge Simão apresentou-se ainda com muitas ausências, em função do período de quarentena que obrigou os jogadores brasileiros a falhar os primeiros dias de pré-temporada. Por isso, o treinador dos castores iniciou apenas com os titulares da época passada, Jordi e Marco Baixinho, apostando ainda nos menos utilizados e nos que estiveram emprestados.Já o Moreirense jogou com um misto de jogadores que foram titulares na temporada passada e outros menos utilizados, que permitiu a João Henriques tirar algumas ilações.: Jordi, Jorge Silva, Lima, Marco Baixinho e David Sualehe, Simão Rocha, Abbas Ibrahim, Matchoi, Uilton, João Pedro e Adriano Castanheira.Jogaram ainda: André Ferreira (gr); Luís Bastos, Hélder Ferreira, Dor Jan, Lucas Silva, Pedro Martelo, Gonçalo Sousa e Silvera.: Mateus Pasinato, Matheus Silva, Steven Vitória, Abdoulaye Ba, Wilson, Fábio Pacheco, Ruben Ismael, Gonçalo Franco, Galego, Yan Matheus e André Luís.Jogaram ainda: Kewin, Miguel Oliveira, Rosic, Artur Jorge, Sori Mané, Ibrahima, Iddriss, Filipe Soares, Walterson, Felipe Pires, Lucas Silva, Derik Lacerda, Rafael Martins e Malik