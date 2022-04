Ibrahima Camará na mira do Lens

Ibrahima Camará, médio do Moreirense, está na mira do Lens para reforçar o plantel na próxima temporada. O jogador foi apontado, em França, como um dos alvos da formação francesa para colmatar as vagas que ficarão em aberto no próximo verão após as saídas de Seko Fofana e Cheick Doucouré.Internacional pela Guiné-Conacri, Ibrahima Camará vive a melhor época em Moreira de Cónegos. O médio já foi utilizado em 28 jogos esta temporada e tem o registo de seis assistências para golo.O contrato de Camará termina apenas em junho de 2023. O processo de renovação está, nesta altura, estagnado, uma vez que a SAD do Moreirense tem o foco na luta pela permanência na Liga Bwin.