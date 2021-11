Ibrahima em ascensão

O eclipse de Filipe Soares, atualmente a recuperar de uma lesão muscular, abriu espaço para a afirmação de Ibrahima no meio campo do Moreirense. O internacional pela Guiné Conacri já soma 558 minutos na Liga, depois de ter sido utilizado em apenas nove jogos, superando agora os números das primeiras três temporadas que passou em Moreira de Cónegos. Com quatro assistências para golo, o médio tem-se afirmado no onze de João Henriques ao longo do último mês e meio.Apesar de ser aposta regular no conjunto minhoto, tal feito não foi suficiente para ser chamado para os últimos dois jogos de apuramento para o Mundial 2022, pelo que integrará em pleno a preparação do dérbi com o V. Guimarães, para a Taça de Portugal.