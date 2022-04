Jefferson Júnior confiante para jogo com o Tondela: «Temos uma final pela frente»

Autor de dois golos no triunfo sobre o Gil Vicente, que colocou um ponto final na série de sete jogos sem vitórias do Moreirense, o médio Jefferson Júnior projetou hoje o encontro com o Tondela, que se realiza no domingo, pelas 15h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas."Não me posso considerar um herói. O jogo foi um exemplo de superação, fomos todos heróis. Temos uma final pela frente porque é um confronto directo. Estamos a encarar como uma final"."Se dissesse que não estaria a mentir. Uma vitória, e da forma como foi, traz confiança. Temos confiança, mas ainda há muito para fazer. Trabalhamos a parte emocional, porque vai ser muito importante para o próximo jogo"."Nos últimos anos o Moreirense teve boas performances, pelo que percebe-se que o facto de estar hoje nesta situação não é por falta de qualidade. São circunstâncias nos jogos que nos levaram a entrar nesta situação. Acreditamos que vamos conseguir sair desta situação"."São cinco finais, mas gosto de pensar passo a passo. Temos de nos focar no próximo jogo, trabalhar minuciosamente o que deve ser feito. Se pensarmos a longo prazo não nos focamos no que está à nossa frente"."É importante marcar golos. Fiquei feliz por ter ajudado a equipa, foi a consequência de fazer o meu trabalho dentro do campo"."Vivi os melhores momentos da minha carreira com ele no Gaziantep, na Turquia. Fico muito feliz por poder trabalhar novamente com ele. Tenho-me sentido bem, ele dá-me plena confiança. Também acredito muito no trabalho dele. Espero que possamos colher bons frutos deste trabalho em conjunto"."Há diferenças. O futebol português é muito tático, aprende-se muito, temos de estar mais atentos ao nosso posicionamento dentro de campo. O futebol turco é mais físico, mais corrido, aqui é mais pensado"."Nos últimos jogos, mesmo quando não fizemos boas exibições, eles fizeram toda a diferença ao apoiar-nos do princípio ao fim. No meu segundo jogo aqui disse que poucas vezes tinha visto uma reação daquelas a uma derrota. Eles têm apoiado sempre a equipa, para mim isso é fundamental. Estamos juntos até ao fim, vamos ter uma entrega total até ao fim como eles se entregam nas bancadas"."É uma decisão do mister".