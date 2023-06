João Camacho renova por um ano com o Moreirense

Figura de relevo na campanha que culminou na subida de divisão do Moreirense, João Camacho acertou a renovação de contrato com o conjunto minhoto. O extremo fica assim ligado ao clube até 2024, com mais um ano de opção.Chegado a Moreira de Cónegos no início da temporada, João Camacho rapidamente conquistou o seu espaço nas escolhas de Paulo Alves. Dessa forma, o jogador, de 28 anos, terminou a época com quatro golos e quatro assistências em 38 partidas disputadas.Camacho prepara-se assim para regressar à 1ª Liga, onde esteve pela última vez em 2020/21, ao serviço do Nacional.