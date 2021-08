João Henriques antevê receção ao Benfica: «Será como o jogo do gato e do rato»

João Henriques reconhece que o encontro do Moreirense amanhã (18h00) com o Benfica não será fácil, admite que os encarnados são favoritos, mas o treinador garante que a sua equipa vai lutar pela vitória.





"Será diferente porque temos mais duas semanas de trabalho. É um jogo de campeonato, diferente daquele da Taça da Liga. Estamos convictos que fizemos um bom trabalho após esse ultimo jogo para estarmos preparados para defrontar um adversário difícil. Temos muita confiança com o que podemos fazer. Será um bom jogo da nossa parte.""O Benfica tem a capacidade de ter um plantel que lhe permite apresentar três equipas equivalentes. Vai ser um Benfica com competência. Não vamos tirar partido nenhum até porque estamos no início da época, em que não há fadiga acumulada.""É um Benfica que tem tem um ano e seis semanas com o Jorge Jesus, o que é uma vantagem. Na época anterior não havia as mesmas dinâmicas. É a mesma coisa connosco, estamos aqui há seis semanas e estamos à procura das melhores dinâmicas. O grupo é quase o mesmo, mas temos ideias diferentes. O Benfica tem mais de um ano de trabalho e está rotinado, o que se notou neste último jogo.""A questão do João Mário não nos diz muito, porque está castigado. O Taarabat também estava e agora já não está. Apesar de ficarmos sempre surpreendidos, já não estranhamos nada no futebol português. O João Mário veio trazer coisas diferentes ao Benfica, como os avançados que chegaram. O Benfica mudou de sistema e pode ser competente em todos, dependendo do que o seu treinador que para cada jogo. As peças que foram incluídas vão de encontro às ideias do seu treinador.""A nossa preocupação passa por fazermos um jogo competitivo e sermos competentes. Se formos mais competitivos e competentes estamos mais perto de contrariar o favoritismo do Benfica. Preparámos a nossa equipa de forma a entrar neste campeonato para pontuar. Respeitamos um adversário que tem muito mais responsabilidade do que nós neste jogo. É vital no Moreirense continuar dentro do que tem feito nos últimos anos, atingir a manutenção o mais cedo possível. Este é o primeiro jogo, sabemos da valia do adversário, controlamos a nossa equipa e a nossa capacidade para sermos capazes de entrar bem. O Benfica é favorito para o jogo, compete-nos diminuir as diferenças, sendo competitivos. O Moreirense quer discutir sempre os três pontos, sendo competente em qualquer campo.""O Moreirense será uma equipa a saber o que pretende para o final dos 90 minutos, que passa por ficar com pontos em nossa casa. Sabemos que o nosso adversário tem certas nuances e vamos tentar tapar os caminhos para a nossa baliza e descobrir a do adversário. Será como o jogo do gato e do rato, sempre de uma forma muito competitiva. Temos uma filosofia que gosto de impor, que é ir para o jogo a pensar em atacar. Quando tivermos bola, vamos atacar a baliza, quando não tivermos vamos atacar a bola. Não vamos defender nada, não é essa a forma de estar do Moreirense nem do seu treinador. O jogadores já estão com esse espírito.""Estamos felizes pelo regresso dos adeptos. É bom poder começar em casa por podermos contar com os nossos adeptos. Vai ser um campeonato diferente por podermos contar com a presença do público. O regresso dos adeptos vai alterar algumas coisas, será uma nova experiência. Em condições normais, amanhã estaria o estádio mais vermelho do que verde e branco, mas com a situação actual não será assim. Esperamos que nós e os adeptos juntos consigamos ultrapassar o Benfica."