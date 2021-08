João Henriques antevê visita ao Belenenses SAD «Estamos a crescer de jogo para jogo»

O Moreirense procura a primeira vitória no campeonato e é com essa ambição que a equipa de João Henriques vai defrontar amanhã o Belenenses SAD.





"Todos os jogos são complicados. É sempre difícil conquistar pontos em qualquer campo. O Belenenses SAD, à semelhança de nós, teve um início terrível, mas o facto de não ter pontos, não diz absolutamente nada. Na época passada, com o mesmo treinador, fez um campeonato muito bom", começou por referir o treinador dos cónegos, na antevisão ao duelo que se vai realizar em Leiria."O Belenenses SAD teve mais saídas da sua estrutura, está à procura de estabilizar e a qualquer momento vai fazer pontos. Desejamos que não seja nesta jornada. Vai ser difícil, independentemente de o adversário estar a jogar em Leiria. Já estão habituados às adversidades, andar com a casa às costas. É uma equipa que vai nos vai dificultar, mas estamos a crescer de jogo para jogo. Queremos manter o nível exibicional crescente acumulado com pontos", sustentou.A paragem no campeonato, por causa dos compromissos da seleção, aumenta a necessidade de vencer este jogo. "Esta quarta jornada será o fechar de um ciclo. Será importante vencer para abordar as duas semanas seguintes tranquilamente e preparar o novo ciclo. Os pontos são imperiosos para todas as equipas. Não há momentos bons ou maus para os conquistar. Queremos a vitória, ainda não tivemos esse saber e sentimos que já esteve muito perto. Sentimos, por isso, uma pequena revolta, por fazermos quase tudo tão bem e não sermos premiados com os pontos", lamentou.O treinador insistiu depois no início exigente da temporada: "Defrontámos adversários complicados, andámos sempre atrás dos resultados. Sofremos sempre primeiro e depois fomos à luta, isso demonstra um grande caráter desta equipa. Não é fácil marcar cinco golos contra Benfica, Braga e Santa Clara. Mas não estamos satisfeitos com os sete golos sofridos. Foram analisados e percebemos o que não fizemos tão bem".Com as derrotas contra Benfica e Sp. Braga, o ciclo dos quatro jogos pode dar, no máximo, 4 pontos ao Moreirense. "A meta nestes quatro jogos eram os 12 pontos. Quando vimos o sorteio, sabíamos que as probabilidades de somar pontos contra Braga e Benfica eram menores do que contra Santa Clara e Belenenses SAD, mas isso é no papel. Ficou provado que era possível conquistar pontos em todos os jogos. O mínimo nesta altura serão 4 pontos neste ciclo dos 4 jogos, porque são os que podemos alcançar", concluiu.Jambor, Pedro Amador, Galego e Walterson integram o boletim clínico e vão falhar o embate com o Belenenses SAD.Entretanto, Sori Mane foi convocado para representar a Guiné-Bissau e Steven Vitória vai juntar-se aos companheiros do Canadá para os próximos compromissos das seleções.