João Henriques: «Apenas pecámos por não conseguirmos marcar um golo»

O Moreirense estreou-se este sábado na Liga Bwin 2021/22 com uma derrota (1-2) na receção ao Benfica. Rafael Martins apontou o único golo da formação de Moreira de Cónegos.

No final da partida, João Henriques sublinhou que a equipa fez uma grande exibição, sobretudo na segunda parte, afirmando que a única coisa que pecou foi o facto de não ter conseguido sair de Moreira de Cónegos com pontos.

"No plano tático-estratégico queríamos o contrário [uma entrada forte, ao contrário do que realmente aconteceu]. Sabíamos que o Benfica queria resolver rápido. Na primeira oportunidade que o Benfica tem, faz o golo. Não era isso que tínhamos planeado. A equipa depois soube reagir ao segundo golo. Uma palavra aos jogadores que depois de estar a perder por 2-0 frente a uma grande equipa como é o Benfica. Apenas pecamos por não conseguirmos marcar um golo que estes jogadores mereciam. Tivemos duas lesões. Parabéns aos jogadores pela resposta à adversidade e pelo facto de conseguirem levar o jogo para os últimos minutos e a incerteza do resultado. É este o Moreirense que queremos, o Moreirense da segunda parte", começou por dizer o técnico dos cónegos, em declarações à Sport TV.



Demérito do Moreirense ou mérito do Benfica?



"Houve um bocadinho dos dois. Estamos a falar de uma equipa que na Liga dos Campeões foi fazer o fez à Rússia e que fez seis alterações para hoje. Este grupo é uma família e sabe o que quer para cada um dos jogos. Vamos ser uma equipa que se apresentou na segunda parte. Ficamos obviamente satisfeitos com a exibição da segunda parte. Nada satisfeitos com o facto de não termos conquistado pontos", terminou.