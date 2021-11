João Henriques: «As vitórias vão surgir e esta equipa vai para o lugar que merece»

Apesar da derrota frente ao V. Guimarães, João Henriques sublinhou a grande exibição do Moreirense e considerou que a equipa merecia bem mais."Quem faz o jogo que fizemos, com as oportunidades que tivemos só podemos estar frustradíssimos. Um amargo de boca por não termos levado nada deste jogo. Não tiramos pontos de uma grande exibição. Nem sempre a melhor equipa vence. Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores, porque fizeram um trabalho excecional. Merecem um enorme aplauso de toda a gente. Quem joga assim não merece os pontos que nós temos. Temos de continuar a olhar para a frente, a trabalhar da forma como temos trabalhado e naturalmente as vitórias vão surgir e esta equipa vai para o lugar que merece, na primeira metade da tabela classificativa", afirmou João Henriques, na flash, à Sport TV."O Derik já tinha vindo a demonstrar que merecia ter uma oportunidade, como acontece com outros jogadores. Com as características dele procuramos criar superioridade no 2x1 com o Sacko. Foi uma opção que tomamos de acordo com o mérito das semanas de trabalho que o Derik, como outros, tem vindo a cumprir.""Estas adversidades, que temos estado a tentar contrariar, têm dado mais ânimo. As coisas vão surgir. Só temos oito pontos, mas há muito campeonato pela frente para conquistar os pontos que o Moreirense merece".