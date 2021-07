João Henriques de olho na Allianz Cup e no mercado: «Há uma porta tipo texana que dá para os dois lados...»

João Henriques fez este sábado a antevisão do jogo entre o Moreirense e o Penafiel (amanhã, 11 horas) da 1.ª fase da Allianz Cup e não deixou de abordar o mercado de transferências.



Que resposta espera do Moreirense para este primeiro jogo? "Esperamos as dificuldades normais das equipas da Liga 2, como já ficou demonstrado há pouco tempo na disputa da liguilha. As equipas da Liga 2 são muito competitivas, sempre difíceis de ultrapassar, nomeadamente aquelas que têm como ambição lutar pelos primeiros lugares da classificação. Será um jogo difícil, mas sabemos o que queremos. A pré-época foi muito positiva. Apesar da maior parte do grupo ter transitado da época anterior, é uma nova equipa técnica, com novas ideias. Houve uma adaptação muito boa para agora estarmos preparados para defrontar o Penafiel e ultrapassarmos esta eliminatória".





"São competições distintas. Este ano arrancamos mais cedo neste novo formato. Começar mais cedo fez-nos olhar como uma forma de nos preparar-nos para o nosso objectivo principal, que é o campeonato. Mas, está em causa uma Taça, na qual o Moreirense tem pergaminhos.""Temos o Pedro Amador e o Jambor ainda a recuperar de lesões, o Steven Vitória na Seleção do Canadá e o Rodrigo Conceição castigado. São as principais limitações que temos. Tirando estes nomes, temos o Artur Jorge como elemento novo num grupo que já deu boa conta de si na época anterior. É importante pegar num grupo que já se conhece. Isso foi importante na pré-época. Basicamente, eles receberam a equipa técnica de braços abertos para receberem novas ideias mas com um conhecimento entre eles já profundo"."Ainda não está fechado, há uma ou outra situação que queremos olhar com muita atenção. Estamos atentos no mercado. A passagem do grupo de uma época para a outra faz com que estejamos mais tranquilos, à espera do jogador certo para o lugar certo. Definimos o perfil certo e queremos acertar nos reforços. Estamos confortáveis porque temos um plantel já muito bem composto, onde faltam pontuais retoques. Até 31 de agosto podem acontecer muitas coisas, eventuais saídas que não estamos a contar nesta altura, mas estamos preparados para elas. Qualquer jogador que saia, estamos preparados para o substituir com alguém com qualidade"."Partimos com uma base bem sustentada, o que chegar é para acrescentar valor. Havendo saídas, não podemos perder esse valor. As chegadas têm de ser para acrescentar. Se houver saídas, no mínimo temos de repor a mesma qualidade. Estamos atentos, não vamos deixar nunca que haja menos qualidade que na época anterior. Costumo dizer aos jogadores que há uma porta tipo texana, que dá para os dois lados, para entrar e sair.