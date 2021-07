João Henriques deseja ver Moreirense "competente e competitivo" em 2021/22

O treinador João Henriques pediu esta sexta-feira que o Moreirense seja "competente e competitivo" na próxima temporada futebolística, admitindo um sentimento de "grande responsabilidade" por orientar o clube da I Liga.

"De acordo com aquilo que têm sido as últimas épocas, queremos fazer um trabalho condizente com esse historial do Moreirense. Queremos um Moreirense competente e competitivo, a considerar cada jogo como uma final e com a equipa sempre presente em campo", referiu o técnico, em declarações publicadas nas redes sociais dos minhotos.

O Moreirense arrancou esta manhã os trabalhos de pré-época, com 18 jogadores a efetuarem exames médicos no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, incluindo o defesa Artur Jorge, único reforço anunciado, oriundo dos cipriotas do APOEL.

"Podem contar com uma equipa a apresentar um futebol bastante positivo, procurando também dar qualidade para potenciar o valor dos jogadores que temos em casa. Que acreditem e apoiem, porque teremos um grupo unido, a representar condignamente o Moreirense e a ser sempre uma equipa com paixão, à imagem dos adeptos", finalizou.

O Moreirense designou João Henriques, que treinou o Vitória de Guimarães em 2020/21, como sucessor de Vasco Seabra, responsável pelo oitavo posto na última edição da I Liga, com 43 pontos, igualando a segunda melhor prestação do clube em 11 presenças.

Os cónegos começam a treinar na segunda-feira à tarde, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, coincidindo com a apresentação do plantel à comunicação social, numa fase em que têm definido o tradicional estágio em Ofir, de 12 a 18 de julho.