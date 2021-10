João Henriques: «Em todos os momentos do jogo fomos superiores ao adversário»

João Henriques afirmou, depois do empate (0-0) com o Marítimo no jogo da oitava jornada da Liga Bwin, disputado na Madeira, que o resultado não espelhou o que era desejado pela sua equipa.





"O resultado soube a pouco. Eu tinha dito na antevisão que vínhamos à Madeira para conquistar os três pontos e fizemos por isso. Em todos os momentos do jogo fomos superiores ao adversário e tivemos, se não me engano, 17 remates à baliza, seis deles foram enquadrados e, em todas eles, tivemos grandes oportunidades para fazer golo", começou por referir.E acrescentou: "Mérito do guarda-redes do Marítimo em algumas situações e algum demérito da nossa parte também, que podíamos ter sido mais eficazes e pragmáticos nesse momento. Se assim tivesse sido, podíamos ter vencido o jogo, porque fomos a equipa que esteve mais perto de o vencer."