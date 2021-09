João Henriques: «Esperemos que este jogo tenha mais estrelinha»

O Moreirense recebe este domingo o Famalicão com a missão de alcançar a primeira vitória na Liga Bwin, embora saiba de antemão que terá de ultrapassar um adversário que também procura o mesmo objetivo no campeonato.





"O Moreirense tem sido uma equipa competitiva, mas esperemos que este jogo tenha mais estrelinha. É o que estamos a precisar, que a exibição corresponda com pontos", começou por dizer João Henriques, na conferência de antevisão, deixando depois elogios ao Famalicão. "É uma equipa que veio modificando o seu grupo de semana para semana, tem muita qualidade individual e já o havia demonstrado antes do jogo com o Sporting. Tem um treinador competente e está em crescimento, assim como nós. Amanhã vão defrontar-se duas equipas competentes, mas temos a responsabilidade de jogar em casa e assumimos essa responsabilidade", sublinhou.João Henriques deixou ainda a ideia de que Steven Vitória não será titular … "Chegou da seleção e fez hoje um treino condicionado. À semelhança do que aconteceu com outros jogadores que estiveram no continente Americano, vai condicionar muitas equipas".O treinador escusou-se ainda a comentar as palavras de Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, sobre a potencial descida do Moreirense na secretaria. "Cada um tem que responder pelas suas palavras. Ficámos surpreendidos com o que aconteceu, mas focamo-nos apenas no nosso trabalho e no que podemos controlar", concluiu.Galego é a única ausência por lesão.