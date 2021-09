João Henriques: «Este jogo foi uma boa propaganda para a Liga»

Em Moreira de Cónegos, Moreirense e Famalicão mediram forças pela quinta jornada da Liga Bwin, num encontro que acabou empatado (2-2). Após o término dos 90 minutos, João Henriques, treinador dos mandantes, considerou que o resultado foi justo e que ambas as equipas praticaram um bom futebol. "Quem veio aqui hoje ficou agradado com o que viu: foi um bom jogo de futebol e uma boa propaganda para a Liga bwin. Equipas que estão no fundo da tabela jogaram ao ataque e marcaram golos", começou por referir.



Análise ao jogo





"Nós, treinadores, gostamos de marcar dois golos e de não sofrer nenhum, mas este resultado é fruto da qualidade (de ambas). É de valorizar a intensidade num jogo sob muito calor. Não diria que há justiça ou injustiça. Creio que o resultado se adequa ao que se passou dentro de campo. As nossas oportunidades foram mais perigosas e não estamos satisfeitos, mas este jogo teve equilíbrio e nenhuma das equipas merecia perder o jogo".

"Houve uma entrada melhor do Famalicão. Soubemos tirar partido de uma chegada à área para conseguir uma grande penalidade e ficar na frente. O Famalicão teve uma boa reação ao golo sofrido e não soubemos gerir o jogo para que evitássemos o empate. Do empate até ao final da primeira parte, o jogo ficou mais dividido. Depois de sofrer o segundo golo, o Moreirense esteve sempre por cima até aos 10 minutos finais. Sabíamos que não poderíamos sofrer na transição. Isso aconteceu em casa, com o Braga (derrota por 3-2). Estão aqui duas equipas que vão fazer muitos pontos no campeonato: têm intervenientes de qualidade e coletivos muito fortes."



Formações táticas utilizadas ao longo da temporada

"Desde o início da época que preparámos o 4-3-3 como o estilo principal. Por necessidade, começámos a usar o 3-4-3, porque ainda não tínhamos laterais e tínhamos adversários do outro lado que exigiam mais cautelas na zona central do terreno. A linha (de quatro jogadores) esteve bem defensivamente. Vamos usando estes dois sistemas"



Visita ao Dragão na próxima jornada



"O grupo sabe que, apresentando-se como tem feito, as vitórias vão aparecer. Fizemos resultados não tão bons como as exibições. Em cinco jogos, não há um em que se diga que a equipa não esteve tão bem. A equipa joga, trabalha e cria oportunidades, que é o mais difícil no futebol. Em todos os jogos, marcamos. Não podemos é ter 10 golos sofridos. Na próxima semana, no Dragão (frente ao FC Porto), vamos mostrar que esta equipa é competitiva", finalizou.