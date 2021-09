João Henriques: «FC Porto teve uma eficácia tremenda: 5 golos em 7 remates»

O Moreirense foi este domingo ao Dragão defrontar o FC Porto e saiu com um duro resultado: 5-0 para a equipa da casa, construído com os golos de Mehdi Taremi e Luis Diaz, que bisaram, e Pepê, que balançou as redes pela primeira vez com a camisola azul e branca..





No final do encontro, a contar pela sétima jornada da Liga Bwin, João Henriques, treinador da equipa de Moreira de Cónegos, lamentou, principalmente, os erros cometidos na segunda parte, já que, segundo o mesmo, os primeiros 45 minutos decorreram dentro do previsto."Foi uma primeira parte dentro do que prevíamos, com boas transições e oportunidades para chegar ao golo, com um cruzamento onde o Rafa apareceu para desviar, uma bola que tentamos recuperar, um ou outro remate de fora da área. Tivemos algumas situações para fazer golo e o Porto com dificuldades de criar. Surgiu uma penalidade e nós mantemo-nos no jogo".

"No intervalo conversamos, mas depois surge um erro, que deita tudo a perder, tudo o que falamos minutos antes no balneário. Havia o plano para chegar ao golo (de empate), mas os erros da segunda parte foram demais. Tivemos golos sofridos em transições de bola paradas nossas, uma das coisas que mais trabalhamos durante a semana, pois sabíamos que o Porto é muito forte nas transições", realçou.

"Foram dois erros individuais e isso pesa muito. O FC Porto teve uma eficácia tremenda, com 5 golos em 7 remates, o que não é normal. Ganharam mais confiança. Foi isso o jogo, não há muito mais a contar. Não podemos cometer tantos erros, é penalizador, preciamos manter o equilíbrio emocional, aconteceu uma adversidade, mas precisamos de saber como reagir".



Um calendário pesado e os próximos objetivos: parar de sofrer golos e alcançar a primeira metade da tabela

"Na sexta jornada, já defrontámos os três grandes, o Braga, o Santa Clara fora. Já sabíamos o que ia acontecer, mas o grau de dificuldade tem sido elevado. A equipa precisa de uma vitoria para ganhar confiança. Contra o Arouca voltaremos ao estado normal para estar onde queremos, na primeira metade da tabela", frisou João Henriques.



"Agora é continuar a melhorar e aprender com os erros. A perder por 1 ou por 5 levamos o mesmo. É penalizador pelo o que a equipa fez nomeadamente na primeira parte. Mas é uma lição de que não podemos perder o equilibro emocional. Quando acontece a adversidade do 2-0, que foi a chave do jogo para o que aconteceu depois... não podemos deitar a toalha ao chão. Já demonstramos em situações idênticas - a perder por 2-0, e depois chegamos ao golo - mas não foi o que aconteceu. Não conseguimos mais chegar com perigo à zona de finalização e com erros nossos conseguimos manter o adversário perigoso nas transições e a aproveitar os erros que fomos cometendo".





"Devemos, sobretudo, perceber como sofremos. E depois efetuar as análises do que temos a fazer, sermos muito pragmáticos, orientados para o que deve ser uma preocupação natural: parar de sofrer golos, a partir daí a equipa pode ganhar confiança com aquilo que são as vitorias – é o que estamos a precisar", finalizou.