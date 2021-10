João Henriques: «Há dores de cabeça em todos os setores»

João Henriques mostrou-se este domingo convicto que o Moreirense vai dar uma boa resposta np jogo de segunda-feira com o P. Ferreira (21h15).



O jogo com o Paços de Ferreira pode ser decidido no pormenor?





O campeonato tem-nos mostrado isso mesmo, há um grande equilíbrio entre as equipas, tirando as do topo da tabela classificativa. O nosso adversário começou a época com uma montra muito boa, a Conference League, depois do excelente 5.º lugar da época passada. É um adversário difícil que tem o seus argumentos. Ultrapassada a tormenta com o arranque difícil vem a bonança e nós queremos começar a somar pontos para fazer a correspondência às boas exibições que temos apresentada.O processo defensivo é um todo. Se repararmos, nos jogos que sofremos nesses jogos a responsabilidade foi do todo, de erros individuais que até nem correspondem a esses jogadores. Temos grande confiança nesta dupla. Há um processo evolutivo em conjunto, estamos mais fortes defensivamente, temos sofrido muito menos golos do que na fase inicial. Foram situações atípicas, que identificamos na altura e melhoramos. A confiança é incondicional nestes dois jogadores.Temos boas dores de cabeça ao longo da semana, porque há dores de cabeça em todos os setores. Tanto no setor intermédio, como no setor defensivo e na defesa temos vários jogadores que têm jogado e têm dado garantias. Há sempre uma indecisão grande. Temos sempre a sensação de que estamos a ser injustos para alguém quando fazemos as nossas escolhas.O Filipe Soares tem o talento e o valor conhecido por todos. O Filipe não desaprendeu, nada disso. Teve um período inicial que foi mais difícil para ele, com a gestão das expectativas, algo natural. É difícil gerir as expetativas. O Filipe teve alguns problemas difíceis que o impediram de jogar. Ele tem o valor dele, sabem disso, temos falado muito para que ele ultrapasse esta fase rapidamente. Tem havido alguma intermitência, além disso há a felicidade de outros que estão bem e que impedem o Filipe de jogar tanto. O Ibrahima está em evolução e tem jogado mais, temos o Franco que também está a crescer, são jogadores que dificultam o espaço do Filipe. O Filipe vai ter as suas oportunidades, como todos os outros. Houve um grande investimento do clube, há grande expetativas sobre ele, mas não vamos colocar a carroça à frente dos bois. Não é o único ativo do clube, há vários. Há vários jogadores para potenciar e e eles vão aparecer à vez. O processo potencia os jogadores de todos os setores. Gosto de dizer que potenciei jogadores de todos os setores, não vou dizer que foram apenas guarda-redes, isso é que é mau. A equipa tem de jogar bom futebol para potenciar jogadores. A seu tempo, as individualidades vão aparecer. Quando houver maior fluidez do campeonato vamos ter de gerir melhor o onze inicial.