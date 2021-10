João Henriques não descura Oriental Dragon: «O jogo não será pêra doce»

O Moreirense começa a presença na Taça de Portugal diante do Oriental Dragon este sábado às 15h. Apesar do jogo ser contra um adversário teoricamente mais acessível, João Henriques não quer facilitismos e, deste modo, o técnico admitiu em conferência de imprensa de antevisão à partida que os seus jogadores já estão precavidos para que não haja relaxamentos.





Esta é uma prova que todas as equipas têm a possibilidade de vencer. Obviamente que tem de se ter sorte no sorteio, as coisas têm de estar orientadas para que isso aconteça. Não somos os principais favoritos, mas toda a gente tem uma esperança nesta prova de chegar ao Jamor. A prova tem essa beleza de dar a oportunidade a todas as equipas de fazer uma graça. Sabemos que é preciso um conjunto de factores para chegar a esse nível. A Liga 3 é uma liga muito competitiva, com jogadores de qualidade, equipas e treinadores com qualidade. Vai ser um jogo tremendamente difícil, não será uma pera doce. O conhecimento do nosso adversário é profundo, foi uma semana trabalhada como será a seguinte em que vamos defrontar o Sporting. Não descuramos o nosso adversário."Vamos jogar com os melhores porque não podemos descurar nada. Vamos ter do outro lado um adversário ambicioso. O Moreirense ambiciona chegar a uma final e o Oriental Dragon também. O Desportivo das Aves quando chegou à final e venceu a Taça de Portugal encontrou o Sp. Caldas nas meias-finais. Estamos preparados e avisados, sabemos que vamos encontrar um campo grande, o famoso campo do Fabril. Os jogadores estão bem alerta e estamos a trabalhar só com o foco neste adversário, porque é uma prova muito interessante para qualquer clube. Vencer a Liga, estamos fora desse objectivo. Depois, temos a Taça da Liga, em que o formato é para quatro. A Taça de Portugal é uma competição mais aberta, para se chegar à final temos de começar por passar a 3.ª eliminatória".Sim. Já fizemos dois jogos de preparação, com o Sp. Braga B e Vitória B, que estão na Liga 3 e empatamos os dois. Há qualidade nesse campeonato, eles estão conscientes disso. Se estivermos no nosso melhor, somos melhores que o Oriental Dragon e isso pressupõe empenho até ao último minuto. Vamos jogar com os que sentimos que estão melhores esta semana para podermos vencer o jogo. A responsabilidade é maior do nosso lado, assumimos isso, mas estamos conscientes que a superação das equipas de escalão inferior existe. Não podemos baixar o nosso nível, se o fizermos sujeitamo-nos ao que não queremos que aconteça. Temos a responsabilidade de ser os favoritos o papel"."Algumas pequenas mazelas durante a semana condicionaram o nosso trabalho. Felizmente, o Artur Jorge foi só um ou dois dias de fora depois do problema que teve nas costas. O Steven ainda não chegou, está em viagem. Quanto ao Frimpong, não sabemos se haverá intervenção cirúrgica. É uma situação clínica que o impede de treinar, estamos à espera de saber se será necessária a intervenção cirúrgica".