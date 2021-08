João Henriques: «Não nos vamos queixar, as baixas são difíceis para todas as equipas»

João Henriques fez esta quinta-feira a antevisão do jogo entre o Moreirense e o Sp. Braga (sexta-feira às 21:15) a contar para a terceira jornada da Liga Bwin e não deixou de abordar as inúmeras baixas que tem no plantel.



Que dificuldades espera no jogo com o Sp. Braga? "Espero, obviamente, um jogo difícil porque estamos a falar de um Sp. Braga muito forte, uma equipa que no ano passado veio aqui vencer por 4-0. É uma equipa que pode vencer qualquer adversário, que luta pelos lugares cimeiros. Tem baixas por lesão, como nós temos, mas tem sempre um onze forte. Tem uma ideia de jogo muito vincada, que resulta em títulos. O jogo vai ser muito difícil, mas estamos aqui para contrariar o favoritismo do nosso adversário".





"Para todas as equipas é difícil, para nós também o é. Ainda para mais, não temos o plantel fechado. Não é por isso que não vamos apresentar um onze com qualidade e competitividade no jogo. Temos vindo a crescer, a equipa está cada vez mais competente. Fizemos dois jogos contra duas equipas muito boas, agora vamos encontrar mais um dos clubes que ficaram nos seis primeiros lugares da Liga. Isso faz com que tenhamos de crescer mais rápido com aqueles que estão disponíveis. Não nos vamos queixar. É preciso estar bem neste jogo, estarmos concentrados. Temos marcado golos, temos de deixar de os sofrer"."É um reforço já esperado. Vai estar no lote dos convocados. A inclusão de Paulinho completa o lote dos disponíveis. É um jogador que vem acrescentar"."O Moreirense perdeu por 4-0 na última época, mas cada campeonato tem a sua história. Queremos um Moreirense a aprender com o que está para trás. O Sp. Braga está ferido no orgulho, é uma equipa que está habituada a ganhar mais vezes e vai querer esquecer o resultado da semana passada. Será um jogo muito equilibrado nas ambições. A mesma vontade que o Sp. Braga terá para vencer, nós vamos ter igual ou maior. Esperamos estar mais fortes coletivamente do que no jogo anterior. Os últimos 10 minutos do jogo com o Santa Clara dão-nos uma alma diferente, a forma como conquistamos um ponto dá alguma confiança. Só podemos sustentar o trabalho que está a ser feito com a conquista de pontos. Não estamos desesperados, sabemos o caminho a percorrer, quantos mais pontos conquistarmos até à paragem das seleções melhor"."O plantel está em aberto, porque não sabemos se vêm aqui buscar alguma coisa. Estamos sempre receosos, mas também orgulhosos com o facto de haver interesse nos nossos jogadores. Por isso é que digo que o plantel não está fechado. Temos 26 jogadores, com o Matheus Silva, que ainda está cá. Mas, só há 21 para poderem ser convocados. Estamos atentos ao mercado, cada dia que passa é menos um para sair alguém. As posições mais especificas vai depender das saídas que possam acontecer".