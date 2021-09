João Henriques; «Não vamos à Madeira fazer uma viagem turística»

O Moreirense defronta o Marítimo esta sexta-feira moralizado pela conquista da primeira vitória na Liga Bwin, na jornada anterior, frente ao Arouca. Um motivo de satisfação e do qual João Henriques pretende repetir a proeza na Madeira.





"Trabalhar sobre vitórias é mais agradável, o resultado foi o reconhecimento do trabalho feito para trás. Mas não ficámos deslumbrados, é apenas diferente por serem três pontos somados de uma só vez. Conquistámos apenas uma vitória, mas temos muito mais pela frente. Estamos longe do que pretendemos para o Moreirense até ao final da época. Queremos dar continuidade ao que fizemos aqui com o Arouca.""Vamos ter um jogo difícil, mas vamos defrontar o Marítimo com o intuito de ir ganhar. O difícil é conseguir vitórias consecutivas. Para as equipas que não lutam pelos lugares de cima, conseguir duas vitórias seguidas é bom, três é muito bom e quatro já é raro.Vamos encontrar um adversário que fez uma boa prestação contra o campeão, tirou pontos ao FC Porto e discutiu sempre os resultados até ao final. Mas estamos preparados para enfrentar mais um adversário deste calibre. Vamos tentar fazer o melhor e à procura dos três pontos, tal como o adversário. Não vamos passear à Madeira, não vamos fazer uma viagem turística, vamos para conquistar pontos. Este é um novo desafio, do qual queremos conquistar a segunda vitória consecutiva. É o que desejamos, depois haverá uma paragem para as seleções. Para essa paragem, o ideal seria ir com uma vitória para estarmos com duas semanas de uma forma bem mais leve para adquirir conhecimentos.""Pretendemos jogar sempre nos melhores relvados possível. os maus relvados dificultam ambas as equipas e é mau para o futebol português. Se o relvado do estádio do Marítimo está interdito é porque não está em condições."