João Henriques: «Sporting? Não vamos fazer 300km e trazer nada. Para isso fazíamos falta de comparência»

O treinador do Moreirense, João Henriques, projetou esta manhã o encontro com o Sporting, da 9.ª jornada, que se realiza este sábado, pelas 20:30.





"É mais um jogo difícil. Vamos defrontar o campeão nacional em título, uma equipa forte, em casa mais forte ainda se torna. Independentemente do grau de dificuldade, estão três pontos em disputa. Somos uma equipa competitiva e queremos discutir esses pontos.""Até ao momento temos três derrotas, contra equipas da semelhança do Sporting. Só perdemos com esses. Queremos quebrar isso, conquistar pontos com um dos candidatos ao título. É uma ambição legítima, sabendo das dificuldades que existem ao defrontar uma equipa que ainda há poucos dias conseguiu um bom resultado para a Liga dos Campeões fora de portas. Temos os nossos argumentos e estando numa noite boa, no nosso melhor, podemos aproximar-nos da qualidade do Sporting. Isso pode acontecer no futebol, não é o melhor que ganha sempre, não é o menos forte que perde sempre. O futebol dá-nos sempre esperança. O trabalho tem sido bem feito, por isso queremos ser uma equipa competitiva e competente para somar pontos e ganhar estabilidade.""Equipas como o Moreirense que defrontam equipas como o Sporing normalmente ganham um em 10 jogos, empatam outro e perdem os restantes. O Moreirense nunca conseguiu vencer na casa do Sporting, mas algum dia isso pode acontecer e esse dia pode ser amanhã. Sabemos a qualidade que o Sporting tem, a pressão que tem de vencer o jogo. Não vamos fazer mais de 300 quilómetros para trazer nada, para isso fazíamos falta de comparência. Vamos tentar chegar muitas vezes à baliza do adversário para tentar marcar.""É a quinta equipa do top-6 da época anterior que vamos defrontar. Sentimos que podíamos ter mais pontos porque já fizemos boas coisas contra vários adversários. Não podemos comparar épocas, temos de ir construindo o nosso caminho. Teoricamente, os adversários mais difíceis estavam nesta fase inicial da época. Defrontamos o Benfica e o Sp. Braga em nossa casa e disputamos os jogos, podíamos ter alcançado algo mais, mas depois fomos derrotados claramente no Dragão. Mas, a nossa equipa é ambiciosa. Na época passada o Moreirense esteve a vencer em Alvalade e só perdeu pela margem mínima. A responsabilidade do adversário é superior, mas não estamos preocupados com isso. Vamos tentar ferir o nosso adversário, ferir com golos.""Essa teoria dos autocarros vale o que vale. Não me recordo do Moreirense jogar só para defender, nunca o fez e nunca o fará. É uma equipa predisposta a chegar à baliza do adversário. Temos marcado golos em quase todos os jogos, vamos tentar discutir o jogo sem estar preocupados com questões mais ou menos defensivas. Temos de saber o que vamos fazer quando tivermos a bola. Dificilmente vamos ter uma maior percentagem da posse de bola. O Sporting é uma equipa de transição, de ataque rápido, mas também tem posse. É uma equipa fortíssima na bola parada, ainda agora fez três dos quatro golos nas bolas paradas."