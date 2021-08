João Henriques sobre Rodrigo Conceição: «Às vezes somos expulsos pelo nosso sobrenome»

João Henriques criticou a arbitragem do jogo entre Santa Clara e Moreirense, no qual Rodrigo Conceição foi expulso por palavras dirigidas ao árbitro David Silva. Após o encontro, o treinador do emblema de Moreira de Cónegos disse não compreender a decisão e apontou outros erros aos juizes da partida.





"Estava aqui a morder a língua para não comentar essa situação [da expulsão]. Houve más decisões da equipa de aribitragem e essa foi uma delas. O Rodrigo não disse nada para ser expulso. Por vezes pagamos por termos o sobrenome que temos e por sermos reincidentes em expulsões. Foi uma má decisão e prejudicou-nos, assim como também houve outras que tiveram influência no resultado. O golo invalidado ao Rafael Martins é limpo. Refiro-me também ao lance do penálti sobre o Allano, onde a falta é inexistente", apontou o técnico, na flash interview, à Sport TV."Mas quero valorizar o que aconteceu dentro das quatro linhas. As duas equipas foram tremendas. Não se notou o cansaço do Santa Clara. O Moreirense está a colocar as novas ideias em campo. Foi um jogo excitante nos últimos minutos. Foi uma boa propaganda ao futebol português", vincou.