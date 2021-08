João Henriques: «Temos um jogo marcado e continuamos a olhar para ele»

O treinador do Moreirense, João Henriques, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas para a antevisão do jogo com o Santa Clara, que se realiza este domingo, pelas 20H30.





"Em primeiro lugar, nós devemos ficar muito satisfeitos, como portugueses, pelo percurso do Santa Clara na Conference League. Damos os parabéns e esperamos que no playoff possa chegar à fase de grupos. Já tenho uma costela como açoriano e sinto-me orgulhoso pelo que está a ser feito. O jogo lá é sempre muito difícil porque o Santa Clara tem uma grande equipa, como está a mostrar neste início da época. Vai, com toda a certeza, ser uma equipa muito competente. Tem um colectivo muito forte e vai ser sempre difícil jogar contra o Santa Clara"."Toda esta confusão, na minha humilde opinião, ambos os cubes têm os seus argumentos válidos. Restava só uma solução, antecipar este tipo de problemas. Quem pode antecipar estes problemas é a Liga. Não há aqui maus da fita. Fizemos uma semana normal, alheios a polémicas porque temos um jogo marcado. Não foi adiado pela Liga, continuamos a olhar para o jogo. O que está à volta não nos diz grande coisa. Levanta-se mais uma polémica quando se podia ter antecipado o problema. A covid-19 está considerada como uma lesão. Para proteger e salvaguardar os valores do futebol português, antes dos sorteio devia ser criada uma condicionante para as equipas que disputam pré-eliminatórias e os playoffs das competições europeias, para terem o período de descanso necessário para representar o país. Esses clubes não deviam ter sobrecarga, deviam encontrar outras datas para esses jogos e não havia polémica. Parece que o mau da fita é o Moreirense, mas aqui as pessoas são boa gente, como no Santa Clara. Não vamos beneficiar nada com isto"."O Santa Clara tem um excelente lote de jogadores. Estão lá os titulares quase todos no lote de 14 jogadores. Tem o desgaste das viagens, dos jogos, é um facto, mas nós também não temos o nosso plantel completo e no último jogo ficamos sem três jogadores por lesão. Também temos os nossos condicionalismos. A única diferença são as viagens e o número de jogadores disponíveis. Não tenho dúvidas que o Santa Clara será uma equipa muito forte. Tomara eu adiar os quatro jogos do mês de Agosto, porque temos a instabilidade do mercado não estar fechado. Não vamos beneficiar de nada. Pelo contrário, se adiássemos o jogo já teríamos os jogadores que estão lesionados e os jogadores que pretendemos contratar. A Liga é soberana e houve uma não resposta. A Liga tem de tomar decisões, boas ou más, e os clubes têm de aceitar. Dessa forma, não estava a expor os clubes a este conflito"."O Santa Clara é favorito, ficou no 6.º lugar na época anterior, tem mostrado valor na Conference League. Teve um percalço em Tondela fruto do calendário. Nós temos uma entrada difícil no campeonato, mas não podemos adiar. Temos de seguir o nosso caminho, com cinco jogadores ausentes por lesão. Não são lesões de 10 dias, isso está a limitar a nossa forma de trabalhar as dinâmicas. Com estas limitações vamos a jogo, com vontade de fazer o melhor possível"."Em termos estatísticos, quem marca primeiro ganha mais jogos. Obrigatoriamente, uma boa entrada é fundamental. O Santa Clara pode tentar entrar mais forte para depois gerir"."O Frimpong jogou alguns minutos, o Rodrigo será uma estreia. Temos vários jogadores a estrear-se na Liga, como o Rúben Ismael, o que tem o seu peso. Podem estar mais frescos, mas não têm ritmo. O Steven regressou há pouco tempo, estávamos a trabalhar apenas com três centrais. O Sori Mané vem de uma paragem de nove meses e está a ganhar ritmo, tal como o Derick. Num plantel curto, com as limitações que tem, isso é um facto. Mas temos confiança naqueles que vão a jogo. São jovens ambiciosos que vão mostrar cada vez mais e melhor".