João Henriques «Vamos defrontar uma equipa com caráter e personalizada»

O Moreirense recebe este sábado o Arouca com o objetivo de conquistar a primeira vitória na Liga Bwin. O treinador João Henriques está confiante e acredita numa resposta positiva da sua equipa, depois da goleada sofrida no estádio do Dragão.





Não temos dúvidas que, depois do que vimos durante a semana, amanhã vamos fazer mais um jogo positivo para procurar os primeiros 3 pontos num jogo. A resposta durante a semana foi muito boa, mesmo sabendo que ninguém fica imune depois de sofrer cinco golos. Amassa, não gostamos, porque olhamos para os números, mas, por outro lado, fomos buscar os pontos positivos que temos para trás, como a primeira parte que fizemos contra o FC Porto, que foi à semelhança do que temos vimos a fazer.É uma equipa com caráter, personalizada, tem sido uma equipa a somar pontos. Também têm sido competentes, no geral. Tem uma equipa técnica conhecedora do nosso campeonato.O pensar jogo a jogo passa por aí. Este [Arouca] é o mais importante porque é o próximo e vale 3 pontos. O que vem a seguir, serão duas saídas difíceis [Marítimo e Sporting]. Sabíamos que ia ser muito complicado. Somamos 3 pontos, mas podiam ser mais. Temos visto equipas a conquistarem muitos pontos fora e nós também já o fizemos. O jogo de amanhã será importante por ser o próximo, como serão importantes os que vierem a seguir.