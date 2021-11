Kewin e o jogo com o Gil Vicente: «O nosso campo tem sido a nossa fortaleza»

O encontro com o Gil Vicente, da 12.ª jornada da Liga, deve marcar o regresso de Kewin à baliza do Moreirense. Titular nos últimos jogos da Liga, o guarda-redes foi para a bancada na partida com o Vitória, da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, uma vez que a aposta recaiu em Mateus Pasinato. Contudo, no regresso do campeonato, Kewin será o dono da baliza.Para o guarda-redes, o jogo com o Gil Vicente será "bastante complicado", uma vez que o Moreirense terá pela frente "adversário qualificado, muito competente". Em declarações divulgadas pela sua assessoria de imprensa, Kewin vincou que "o nosso campo tem sido a nossa fortaleza, ainda mais com o apoio dos nossos adeptos", pelo que espera "poder continuar o bom momento" que o plantel está a viver "com os três pontos diante do Gil Vicente".Apesar de ter assistido ao jogo com o Vitória na bancada, Kewin disse que "ganhar um clássico é muito bom mas a forma como ganhamos deu-nos muita confiança para a sequência da temporada". "Só confirmou que estamos evoluindo e no caminho certo para continuar crescendo nos campeonatos que estamos disputando, então temos que seguir trabalhando forte para seguir melhorando ainda mais", acrescentou.O Moreirense recebe o Gil Vicente sexta-feira, às 20h15.