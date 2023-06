Kodisang vai assinar em definitivo pelo Moreirense

O empresário de Kobamelo Kodisang confirmou que o avançado vai ser jogador do Moreirense a título definitivo, depois de ter jogado em Moreira de Cónegos por empréstimo do Sp. Braga na temporada que agora chegou ao fim.Em declarações ao site 'Soccer Laduma', Mike Makaab assumiu que o Moreirense tinha "uma opção de compra" sobre o passe de Kodisang, que tinha como premissa a subida de divisão. "O clube foi promovido, por isso agora ele será jogador do Moreirense a título definitivo. Eles vão pagar uma verba ao Sp. Braga. É uma verba pré-acordada, por isso está tudo dentro do que estava previsto. Estamos excitados com o facto de ele ter a possibilidade de disputar o principal campeonato de Portugal", disse.O extremo vai assinar um contrato de longa duração com os cónegos, válido por quatro temporadas, depois da SAD liderada por Vítor Magalhães ter decidido acionar a cláusula de opção estabelecida no acordo celebrado com o Sp. Braga, no verão do ano passado.Mike Makaab descreveu a temporada de Kodisang como "fenomenal". "Além do seu talento, o que faz dele especial é o seu carácter. É um jovem ambicioso, com uma grande determinação. Nada o deita abaixo, consegue o que quer", notou.Na temporada que está a chegar ao fim, Kodisang apontou 11 golos e fez três assistências, cotando-se como um dos mais influentes na caminhada da equipa comandada por Paulo Alves rumo ao título e à subida à Liga Bwin.