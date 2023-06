Lawrence Ofori assina por três épocas com o Moreirense: «Sinto-me em casa»

Lawrence Ofori assinou um contrato com o Moreirense válido por três temporadas. O médio muda-se para Moreira de Cónegos a título definitivo depois de ter acertado a rescisão do vínculo com o Famalicão, que durava mais uma época, até junho de 2024.

No acordo acertado na semana passada, agora oficializado, Moreirense e Famalicão passam a repartir, em partes iguais, o passe do médio ganês. "O entusiasmo dos adeptos e a família que criamos aqui levaram-me a aceitar o convite para continuar. Sinto-me em casa, estou contente", explicou, em declarações reveladas pelo clube nas redes sociais.

Lawrence Ofori prometeu "continuar a trabalhar" e a "dar o meu melhor" para "ajudar o Moreirense a continuar a fazer história". "Este clube merece muito, por isso quero continuar a dar o meu melhor. Estou mesmo muito contente por poder continuar", sublinhou.

O médio entrou no 11 do Ano da Liga 2, assim como os seus colegas Luís Rocha, Gonçalo Franco e Kodisang. Lawrence Ofori foi uma das peças importantes na conquista do título da Liga 2 e da consequente subida ao principal campeonato nacional. O ganês encerrou a temporada com cinco golos e três assistências nas 37 partidas disputadas na formação comandada por Paulo Alves.