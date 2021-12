Lito promove quatro mexidas

Depois da derrota na Taça de Portugal, com o Mafra, Lito Vidigal irá voltar a apostar no onze mais utilizado, promovendo, para isso, quatro alterações na equipa diante do Estoril. A começar pela baliza, onde Kewin irá voltar a render Pasinato. Na defesa, Steven Vitória também reentrará nas opções, provavelmente para fazer dupla com Rosic. No entanto, o sector com mais mexidas será mesmo o meio-campo. Sori Mané será substituído por Fábio Pacheco e Franco dará o lugar a Filipe Soares.