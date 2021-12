Lito Vidigal e a derrota na estreia: «São as dores de crescimento»

O Moreirense recebeu este domingo o Portimonense e somou mais uma derrota ( por 1-0 ) na Liga Bwin, em que ocupa a penúltima posição. A partida válida para a 14ª jornada marcou a estreia de Lito Vidigal no comando da equipa, tendo assumido os problemas dentro de campo e as "dores de crescimento" que todos vão ter de passar.

"Não entrámos muito bem no jogo e perdemos algumas bolas fáceis, mas depois assentámos e tivemos uma primeira parte bem conseguida. Tivemos mais oportunidades do que o adversário. Se tivéssemos concretizado aí, a equipa teria ganhado confiança e o resultado seria certamente diferente", lamentou o treinador. "Queremos ganhar intensidade na recuperação da bola e mantê-la por mais tempo. A posse foi repartida, mas tivemos mais situações de finalização" continuou a análise. "São as dores de crescimento. Vamos ter de saber gerir tudo isto", afirmou.





Contra o Portimonense, agora no sexto lugar do campeonato, com 23 pontos, Lito Vidigal sabia que iria encontrar "uma equipa forte" e "que está tranquila na tabela classificativa". Ainda assim, frisou que "os jogadores quiseram muito vencer"."O mais importante foi a atitude. Tiveram uma postura muito positiva. Queriam vencer e fizeram aquilo que puderam, mas temos de crescer. Em muitos momentos do jogo superiorizámo-nos, mas temos de ser agressivos na recuperação da posse de bola. Quando crescermos, teremos mais bola e causaremos mais mossa nos adversários", garantiu o novo treinador.

Confusão entre Derik Lacerda e um adepto do Moreirense

Questionado sobre o desentendimento entre o avançado brasileiro Derick Lacerda e um aficionado dos cónegos, Lito Vidigal frisou que é necessário "respeitar sempre os adeptos", pois "são eles que nos fortalecem e animam". "Estamos a falar de um jogador de 22 anos, que está há pouco tempo em Portugal. Temos de ser humildes e respeitadores. É um jogador com potencial, que, com tempo e trabalho, poderá ser importante no clube. Situações dessas não são boas para ele, para os adeptos e para os clubes. Queremos criar uma simbiose entre adeptos e jogadores", exclamou o treinador.