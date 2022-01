Lito Vidigal e o lance do penálti: «Sete minutos para validar um lance daqueles...»

Lito Vidigal estava visivelmente agastado com a derrota () na deslocação ao terreno do Tondela.Em declarações no final da partida, o treinador do Moreirense deixou ainda críticas à equipa de arbitragem e ao tempo levado na deliberação do penálti que acabou por resultar no primeiro golo dos tondelenses, marcado por Daniel dos Anjos."Fizemos um jogo muito bom, fomos superiores ao adversário, criámos muitas situações de golo que não conseguimos concretizar na primeira parte. Na segunda parte foi um jogo mais partido, mas continuámos a criar situações. Acho que o penálti não existe. 7 minutos para validar um lance daqueles, não consigo perceber", atirou.