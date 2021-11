Lito Vidigal já orientou o treino do Moreirense

Lito Vidigal é o novo treinador do Moreirense. O sucessor de João Henriques foi apresentado ao plantel ao início da tarde, seguindo depois para os relvados da Vila Desportiva, onde orientou o primeiro treino tendo já em vista o jogo com o Tondela, que vai marcar a sua estreia no banco dos cónegos.A nova equipa técnica dos cónegos, contudo, ainda está em formação. Lito Vidigal contou já com a presença dePaulo Santos, treinador de guarda-redes que conta com passagens pelo Desportivo das Aves e Feirense, ao passo que Leandro Mendes continua em funções como o elemento da casa.Todavia, o Moreirense ainda não oficializou a entrada em funções de Lito Vidigal, como também ainda não se pronunciou sobre a saída de João Henriques.A SAD liderada por Vítor Magalhães está a negociar os termos da rescisão com o ex-treinador, assim como com os seus adjuntos, Luís Morgado, Alberto Carvalho e Mauro Moderno, para além do ex-treinador de guarda-redes Hélder Narciso.