Lito Vidigal na dianteira para assumir o Moreirense

Lito Vidigal é, tudo indica, o eleito da SAD do Moreirense para suceder a João Henriques no comando técnico do Moreirense.Apesar de terem sido colocados outros nomes em cima da mesa, como o de Petit, que já orientou os cónegos em duas épocas distintas, a escolha terá recaído em Lito Vidigal. De acordo com o que foi possível apurar, é forte a possibilidade de o técnico apresentar-se em Moreira de Cónegos já esta terça-feira para iniciar a preparação do jogo com o Tondela.Lito Vidigal estava sem clube desde a temporada passada, quando orientou o Marítimo. No vasto currículo, o treinador conta com passagens por Vitória de Setúbal, Boavista, Desportivo das Aves, Arouca, Belenenses, União de Leiria e Portimonense, entre outros, assim como uma experiência na Seleção de Angola. Orientou ainda o Al Ittihad Tripoli, da Líbia, o AEL Limassol, do Chipre, e o Maccabi Tel Aviv, de Israel.