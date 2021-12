Lito Vidigal: «O estado anímico vai melhorar quando conquistamos uma vitória»

Com o registo de três derrotas consecutivas desde que substituiu João Henriques, Lito Vidigal tem esta terça-feira mais um teste de fogo na recepção ao Estoril, da 16.ª jornada da Liga. Na antevisão do último jogo oficial do ano, o treinador do Moreirense mostrou-se confiante na conquista de um triunfo, que pode ajudar a equipa a ganhar moral para o arranque de 2022.Está. O estado anímico vai melhorar quando conquistamos uma vitória, a equipa tem vindo a crescer. Até ao momento da expulsão estivemos por cima do jogo, depois tivemos algum desequilíbrio emocional, que não prevíamos. A equipa tem dado o máximo, tem-se entregado ao trabalho. Mas, precisa de uma vitória, porque são as vitórias que trazem a confiança.É um pouco de tudo. O futebol tem muitas nuances, temos de trabalhar a organização tática, a concentração, a qualidade individual e colectiva, assim como o estado físico. Só quando estamos fortes em todos esses momentos é que podemos ganhar com frequência. A equipa está desconfortável porque as vitórias não têm abundado, mas o que queremos é ganhar para a equipa ganhar essa estabilidade. Temos de saber sofrer porque quando a equipa conseguir uma vitória vai estabilizar e crescer.O Estoril está a fazer uma boa campanha, temos de ser verdadeiros. É uma equipa com bons jogadores. Cada jogo tem a sua história, podemos ganhar qualquer jogo, é essa a mentalidade que precisamos passar aos jogadores. Temos de competir para vencer, aos poucos vamos trabalhando isso. O mais importante é acreditarmos que podemos vencer.Tudo pode acontecer. Olhamos para nós, aos poucos vamos trabalhando sobre o que somos como equipa. Vamos ver como o jogo vai correr. O que temos em mente é sermos cada vez mais equipa, começar a olhar mais para nós do que para os nossos adversários. Queremos crescer como equipa. É importante termos segurança no nosso jogo e trabalhar muito para uma vitória.Cada vez há menos jogadores a desequilibrar individualmente no futebol mundial. O futebol é um jogo de equipa, uma equipa forte supera todas as dificuldades, dentro e fora de campo, mas também nos relacionamentos. Quando as equipas criam esse ambiente de solidariedade é difícil serem batidas, mas isso é um trabalho que se faz com tempo. Vamos ganhar, todos juntos, e quando não conseguirmos vencer, será também todos juntos.Todos os os jogadores são importantes. Quando estão todos disponíveis é mais forte a possibilidade de escolher uma equipa mais competitiva. Vamos ter de encontrar soluções no plantel para a ausência do Sori Mané.