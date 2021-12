Lito Vidigal quer estrear-se com vitória sobre Portimonense: «Temos de correr muitos quilómetros»

Lito Vidigal fez este sábado a antevisão ao encontro de amanhã com o Portimonense, no qual o treinador se vai estrear no comando técnico do Moreirense e aponta ao triunfo para inverter o ciclo negativo dos cónegos."O Moreirense tem demonstrado nos últimos anos um crescimento muito grande em termos de condições de trabalho. Encontrei o Moreirense como um dos melhores clubes em termos de condições de trabalho, com uma estrutura bem organizada.""Nesse sentido, é possível que sim, mas se tivéssemos jogado e tivéssemos ganho também seria bom. Aceito as circunstâncias com normalidade. Os calendários estão formados e temos de nos adaptar. Tivemos um pouco mais de tempo de trabalho e foi importante para nos conhecermos mutuamente.""Olho mais para o desafio do clube. O Moreirense tem uma identidade própria, é um clube que vai um pouco ao encontro da mentalidade do presidente e da cultura das pessoas de Moreira de Cónegos, ou seja, um clube solidário e trabalhador. Estou a trabalhar para passar esses valores aos jogadores, fazendo com que representem as pessoas de Moreira de Cónegos. Estes jogadores tiveram uma atitude fantástica com o que trabalhamos para este jogo. Se tivermos as pessoas de Moreira connosco, solidárias com a equipa, a probabilidade de vencer é maior. Temos muita vontade de competir para poder vencer.""É uma equipa com processos cimentados, tem bons jogadores, está a fazer uma boa campanha e conseguiu resultados interessantes nos últimos jogo fora. É um desafio para nós. Temos de procurar superar-nos como equipa para conseguir o que pretendemos. Só temos em mente a vitória, vamos procurar os três pontos.""Queremos quebrar já isso, queremos que seja já neste jogo. Ainda temos muita coisa para trabalhar, estamos no início do percurso. Primeiro temos de semear para depois colher, isso são palavras do presidente. O que os jogadores têm demonstrado é uma entrega fantástica, uma ambição tremenda. Acredito nos jogadores, quando querem e pensam no colectivo a probabilidade de ganhar é maior. Eles demonstraram isso nas primeiras semanas de trabalho. Queremos que os sócios se identifiquem com a cultura da equipa, com a sua forma de estar em campo. Queremos que haja um grande compromisso entre a massa associativa e a equipa, que apoiem os jogadores nos momentos mais difíceis porque eles vão dar tudo.""Queremos uma vitória já. As vitórias começam com trabalho, temos de correr muitos quilómetros. Temos de ser agressivos, intensos, jogar também na expecativa e mentalmente muito fortes", finalizou.