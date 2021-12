Lito Vidigal: «Temos de representar o Moreirense, mas também as pessoas de Moreira de Cónegos»

Lito Vidigal: «O recém-chegado treinador Lito Vidigal desejou este sábado que os futebolistas e associados do Moreirense criem uma "fusão muito grande", na véspera da receção ao Portimonense, em partida da 14.ª jornada da Liga bwin.

"O Moreirense tem identidade própria e vai um pouco ao encontro da mentalidade do presidente e da cultura das pessoas de Moreira de Cónegos. Ou seja, é um clube organizado, solidário e trabalhador. Quero e estou a trabalhar com os atletas para lhes passar um pouco essa identidade. Temos de representar o Moreirense, mas também as pessoas de Moreira de Cónegos", observou o técnico, em conferência de imprensa.

O luso-angolano orientou o primeiro treino do Moreirense em 30 de novembro, quando João Henriques ainda acertava a desvinculação, e foi oficializado em 4 de dezembro, precisamente no dia em que os minhotos tinham jogo marcado com o Tondela, que foi adiado para 3 de janeiro de 2022, devido ao surto do novo coronavírus nos beirões.

"O Moreirense tem mostrado nos últimos anos crescimento muito grande nas condições de trabalho. É um dos melhores clubes em que já trabalhei nessa perspetiva, com dois campos fantásticos para treinar, um estádio bem composto e uma estrutura organizada. Depois, aceitei o convite pela possibilidade de estar na Liga e continuar a desenvolver a minha profissão", explicou o técnico, que estava sem clube desde dezembro de 2020.

Lito Vidigal notou uma "entrega fantástica e ambição tremenda" por parte dos jogadores durante as duas semanas de pausa competitiva subsequentes ao empate na receção ao Gil Vicente (1-1), mesmo admitindo que "ter jogado e vencido em Tondela fosse melhor".

"Estamos no início do percurso e ainda temos muita coisa para trabalhar. Há que semear para depois colher. São palavras do presidente e é nesse sentido que vamos trabalhar. Para isso, é preciso tempo, mas acredito nos jogadores. Quando pensam no coletivo e são solidários, a probabilidade de ganhar é maior. É isso que têm demonstrado", contou.

Sem vencerem há cinco jornadas, os vimaranenses vão precisar de "se superarem", num jogo "tremendamente difícil", frente aos algarvios, que têm estado "seguros" no campeonato e almejam lograr um inédito triunfo em Moreira de Cónegos. "É uma equipa com processos cimentados, bons jogadores e um treinador que já está há algum tempo lá. Está a fazer uma boa campanha e conseguiu resultados interessantes nos últimos desafios fora de casa. É um desafio para nós. A única coisa que temos em mente é a vitória. Temos muita vontade de poder competir já para poder vencer", frisou.

Lito Vidigal não poderá contar com o sérvio Lazar Rosic, único totalista dos cónegos no campeonato, que completou uma série de cinco cartões amarelos frente ao Gil Vicente e vai cumprir suspensão, enquanto o holandês Godfried Frimpong permanece lesionado. "Sabemos que as vitórias aparecem com muito trabalho. Temos de correr muitos quilómetros, ser solidários, inteligentes e pacientes na gestão do jogo e mentalmente muito fortes. Queremos que a massa associativa apoie a equipa nos momentos mais difíceis, porque os jogadores vão dar tudo e querem muito ganhar este jogo" finalizou.

O Moreirense, 17.º e penúltimo colocado, com nove pontos, recebe o Portimonense, sétimo, com 20, no domingo, às 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em jogo da 14.ª jornada da Liga bwin, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.