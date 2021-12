Lito Vidigal: «Temos de ser mais pró-ativos e não tão expectantes»

Lito Vidigal fez este sábado a antevisão ao jogo com o Boavista (amanhã, 17 horas) e sublinhou que o Moreirense tem de ser mais "fiel" aos seus princípios."O que nós temos de fazer é ser sempre fiéis aos nossos princípios e e evoluir progressivamente. A equipa está a evoluir bem, fizemos um bom jogo na última jornada, mas não somamos pontos. Agora, queremos somar pontos, com uma boa exibição"."Vai ser um jogo intenso, agressivo, como é apanágio das equipas do Boavista. Trabalhei naquela casa, tivemos um ano fantástico lá. Quando começamos a trabalhar juntos o Boavista estava em último e acabamos por fazer uma época fantástica. Os adeptos do Boavista são o seu 12.º jogador, apoiam muito. Temos de ser nós próprios, estar prontos para competir. Acima de tudo temos de ter em mente os pontos que necessitamos, temos de começar a pontuar e só temos em mente a vitória"."Temos de pensar jogo a jogo, não vale a pena pensar de outra forma. Temos de trabalhar muito, todos os dias, sem pensar muito à frente porque se não acabamos por nos perder ou desconcentrar. Trabalhamos muito e bem para este jogo, queremos somar pontos"."Ele falou nisso mas ele é que jogou com cinco defesas. Podemos jogar de várias formas. Estamos cá há pouco tempo. Temos de cimentar ideias, estruturar bem a nossa equipa. Aos poucos vamos conhecendo os jogadores, convém primeiro cimentar ideias, trabalhar de uma forma segura, para depois partir para um segundo sistema. Não quer dizer que o Rosic possa jogar de início. Temos de ter uma ideia bem vincada para somar pontos, independentemente de quem possa jogar""Temos de ter iniciativa, temos de ser mais pró-activos e não ser tão expectantes. Se estivéssemos mais confortáveis na tabela podíamos der mais pacientes. Temos de ser mais pró-acivos, porque precisamos de pontos e temos de arriscar mais"