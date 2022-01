Lito Vidigal: «Temos de ser uma equipa solidária e coesa»

Lito Vidigal fez este domingo a antevisão do jogo de amanhã com o Tondela, uma partida que se realiza amanhã, a partir das 20h15, no Estádio João Cardoso."É um jogo difícil, contra uma equipa que é forte e agressiva em casa. Mas, não consigo ver o futebol de outra forma, todos os jogos são passíveis de vencer. É esta a mensagem que tenho passado. Com mais tempo e mais trabalho era com mais convicção que diria isto. Neste momento temos de acreditar muito que se tivermos a postura que tivemos no último jogo temos a possibilidade de ganhar. Queremos somar a segunda vitória consecutiva, se possível dar continuidade ao que fizemos no jogo anterior, com a baliza a zero. Mesmo com pouco tempo de trabalho sinto um crescimento da equipa. A equipa ainda não está como queremos, só o tempo nos permitirá adquirir essa evolução, por isso acredito que podemos vencer em Tondela.""Do meu ponto de vista, é. Quando cheguei tínhamos o Artur Jorge e o Pablo lesionados e o Rosic castigado. Depois, o Pablo lesionou-se. Dentro das caraterísticas que temos, procuramos encontrar o equilíbrio da equipa. Queremos que os melhores jogadores, os que estão no seu melhor momento de forma possam estar em campo. É desta forma que estamos a trabalhar. Vamos sempre encontrar a melhor forma de ter os melhores jogadores em campo, os que estão em melhor forma, até encontramos um equilíbrio que ainda andamos à procura. Vamos sempre ajustando o sistema às características dos jogadores. O que conta é o modelo, as ideias e os princípios.""Todos os planteis fazem ajuestes nesta altura. Estou tão focado com o que temos em mãos, nos jogos que temos pela frente que nem sequer estou a pensar muito nisso. Estou focado nos jogadores que tenho em mãos, para ter uma equipa competitiva. Depois, mais para a frente vamos conversar com o presidente para perceber o que se pode fazer nesse sentido.""Quem marcar primeiro tem maiores probabilidades de vencer, daí a importância de marcar primeiro. O Tondela já tem processos cimentados, nós estamos num processo evolutivo. Temos de aproveitar essa fase menos boa do Tondela, perceber as características do Tondela e do campo, que é rápido, com relva esorregadia. Temos de ser extremamente organizados, com uma postura mental muito forte para vencer este jogo. É possível vencer, claro que é.""Só pensamos num jogo de cada vez, não temos tempo para treinar, quanto mais para pensar no jogo a seguir. A parcela que temos para fazer contas é para o jogo com o Tondela, só depois disso pensamos no outro jogo. Temos é de estar focados no jogo com o Tondela. Temos de ser uma equipa solidária e coesa.""Os números falam pela sua qualidade. Por ter muita qualidade é que tem tantos jogos no clube. É um jogador muito humilde, só com muita humildade temos tanta longevidade. Os melhores são os mais humildes. É um jogador solidário, extremamente profissional. É um jogador colectivo. É um marco fantástico, merecido para o Fábio."