Lito Vidigal: «Vitória vem dar confiança»

Lito Vidigal conquistou a primeira vitória no comando técnico do Moreirense, ao bater o Estoril por 1-0, e era natural a satisfação.





"Fizemos um bom jogo com o Portimonense e uma segunda parte muito boa com o Boavista. Depois, quisemos isso tudo no terceiro jogo, mesmo com pouco tempo para trabalhar, mas a equipa desorientou-se após a expulsão. Numa análise muito fria, disse aos jogadores que o caminho seria este, iríamos dar continuidade e aquilo que permitiria dizer que realmente crescemos era esta vitória. Era muito importante esta vitória, que nos vai dar confiança, esperança e tempo para trabalhar. Defrontámos uma equipa forte, com qualidade e processos desenvolvidos e podíamos ter feito o segundo golo mais cedo do que as oportunidades do Estoril. Acima de tudo, dar os parabéns aos jogadores, porque continuam a trabalhar e a ser sérios perante as dificuldades de não ganhar jogos. Têm sido abnegados, têm estado presentes e querem crescer. Esta vitória é para eles, porque fizeram tudo para ganhar", explicou o treinador, visivelmente confiante no futuro."Não houve murros na mesa, mas há sempre conversa, diálogo e partilha. Acho que não saímos com a qualidade necessária e temos de melhorar nesse aspeto. Aliás, temos de melhorar em quase todos. Sinto a equipa um pouco passiva e a precisar de trabalhar a agressividade. Se quisermos competir com os mais fortes e vencer em qualquer estádio, temos de ser mais organizados, inteligentes e agressivos, além de acreditar na vitória. O ambiente era pesado só porque as vitórias não apareceram tão rápido. Em 10 ou 12 dias fizemos três jogos e tivemos muito pouco tempo para trabalhar. Foi mais recuperar e voltar à competição. Só se cresce com tempo e com trabalho. O tempo permite-nos trabalhar mais e o que dá tempo no futebol são as vitórias. Ao trabalhar em cima desses triunfos, os atletas sentem-se mais confiantes e disponíveis para trabalhar e aprender""A mensagem que passo aos jogadores é aquela frase feita: bons ataques ganham jogos e boas defesas ganham campeonatos. Se quisermos ganhar com frequência, temos de ser fortes defensivamente e fazer a diferença com alguma qualidade ofensiva. Sempre que estamos em igualdade no marcador, estamos mais perto de ganhar. Cada vez se nota mais, porque esporadicamente uma equipa que começa a perder dá a volta ao jogo", concluiu.