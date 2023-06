Livro das subidas tem novo capítulo

Sendo certo que a subida do Moreirense deixou todos aqueles que estão ligados ao clube satisfeitos, a verdade é que este regresso à 1ª Liga tem um sabor especial para Castro, atual treinador-adjunto dos cónegos. Após sete épocas ao serviço dos minhotos enquanto jogador, nas quais conseguiu duas subidas de divisão, o antigo médio passou agora a somar três promoções pelo clube."É difícil dizer qual foi a subida mais especial das três porque todas elas foram marcantes. As como jogador [em 2009/10 e 2011/12, do 3º escalão para a 1ª Liga] serviram para reerguer o clube, foram três anos fantásticos. A desta época é especial porque foi a minha primeira como treinador e porque foi alcançada depois da desilusão da descida da época passada", começou por referir Castro ao nosso jornal.Sublinhando que este regresso ao Moreirense, que se concretizou a meio de 2021/22, era uma "questão de tempo", Castro explicou ainda onde esteve o segredo do título na Liga Sabseg: "O grupo nunca se escondeu daquilo que eram os objetivos e o clube é de 1ª Liga. Desde o início que se criou a mentalidade certa para se chegar onde se chegou. A estrutura fez um plantel com qualidade e depois houve uma boa gestão por parte do treinador."O futuro passa pela 1ª Liga e o ‘capitão’ Castro não podia estar mais orgulhoso. "As pessoas associam o Moreirense a um espírito de superação e o facto de termos um estádio que leva mais gente do que os habitantes da vila só mostra a força das pessoas que estão à frente do clube e o orgulho que as pessoas de cá têm no Moreirense", rematou.Castro contactou pela primeira vez com o Moreirense em tenra idade, isto apesar de ser natural de Fafe. "Houve uma empatia muito grande com toda a gente desde o primeiro momento em que cheguei cá. Acompanhei o Moreirense pela primeira vez com 6 ou 7 anos, isto porque o meu pai também jogou no clube e até participou na subida do Moreirense da 3ª divisão para a 2ª em 1986/87. Sempre me senti em casa e parece que o destino estava traçado", vincou, sistematizando a sua ideia: "É certo que não sou de cá, mas sinto-me um moreirense desde sempre, ser reconhecido como uma das figuras do Moreirense e ver os pais dizer aos filhos que eu sou o ‘capitão Castro’ é um motivo de orgulho. Este clube marcou-me como jogador e vai marcar como treinador."Apesar do natural orgulho pelo percurso no clube, Castro não deixa de lamentar o facto de ter sido muito fustigado por lesões ao longo da carreira, numa realidade comprovada pelo facto de ter sido operado em cinco ocasiões. "As lesões que tive ‘cortaram-me as pernas’, era impossível ter feito mais como jogador porque foi um sofrimento constante. No entanto, nunca me faltou apoio das pessoas do Moreirense e o facto de ter sido sempre profissional dentro e fora de campo fez com eu deixasse a minha marca no clube", referiu o antigo médio.