Mais opções para a defesa

Ricardo Sá Pinto vai poder contar com mais duas opções para a defesa no jogo com o Belenenses SAD, agendado para segunda-feira. São eles Pablo Santos e Steven Vitória. O primeiro, recorde-se, foi baixa para o jogo com o Sp. Braga por estar emprestado pelos arsenalistas, ao passo que o luso-canadiano ficou de fora por estar ao serviço da seleção.

Steven Vitória, de resto, ainda está concentrado com o Canadá e teve até um último jogo esta madrugada, frente a El Salvador. * B.F.