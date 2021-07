Matheus Silva vai sair do Moreirense e os responsáveis do clube procuram encontrar a solução para o lateral brasileiro, de 23 anos, que ainda tem contrato com os cónegos até 2023. Depois de ter sido emprestado ao Farense há duas épocas, Matheus Silva cumpriu 13 jogos em 2020/21 e não foi utilizado no primeiro jogo oficial, em Penafiel, onde Rúben Ismael assumiu a posição de lateral-direito.