Metz interessado em Abdu Conté

O Metz, de França, está interessado na contratação de Abdu Conté. De acordo com informações avançadas pela imprensa gaulesa, o Metz já terá mesmo apresentado uma proposta ao Moreirense. Os franceses pretendem assegurar o empréstimo de Abdu Conté até ao final da época, com uma opção de compra. Segundo as mesmas notícias, o Moreirense não terá revelado abertura para ceder o lateral-esquerdo, um dos indiscutíveis na equipa titular.

A cumprir a terceira temporada em Moreira de Cónegos, Abdu Conté é um dos principais activos da SAD do Moreirense. Internacional sub-21, o defesa foi utilizado em 18 jogos.

Ligado contratualmente ao Moreirense até Junho de 2023, Abdu Conté esteve na iminência de deixar o clube no último Verão depois de se ter destacado pela Seleção sub-21. Contudo, as propostas que chegaram a Moreira de Cónegos não foram suficientemente tentadoras para a SAD aceitar negociar a sua transferência.

O Moreirense é detentor de 50 por cento do passe de Abdu Conté, uma vez que os restantes 50 por cento pertencem ao Sporting, onde cumpriu grande parte do período de formação.