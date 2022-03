Miguel Leal e o jogo com o V. Guimarães: «O aspeto central é o mental»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





No próximo domingo, o Moreirense tem pela frente o vizinho V. Guimarães, equipa que os cónegos venceram apenas por duas em casa para o campeonato.

Miguel Leal, primeiro treinador a somar uma vitória pelo Moreirense no dérbi concelhio na Liga, acredita que a formação comandada por Ricardo Sá Pinto tem em vista um jogo que “pode ser importante e determinante na sua campanha”.





O ex-técnico da equipa de Moreira de Cónegos salienta a importância dos adeptos mas também do aspecto mental, apesar do elevado grau de dificuldade da partida: “É sempre um jogo difícil, ainda que agora o Moreirense sinta mais o apoio dos seus adeptos, quando há uns anos muitos torciam pelos dois clubes. Nesta altura, mais do que a táctica, o aspecto central é o mental. O Moreirense está muito bem orientado, tem bons jogadores, por isso o aspecto emocional parece-me ser o mais fundamental para que possa voltar às vitórias.”

Com apenas um triunfo na segunda volta, o Moreirense está atualmente em zona de despromoção, um cenário diferente do que aconteceu nas últimas três temporadas. Miguel Leal frisa que “às vezes, as expectativas funcionam muito mal e contra nós. Quando pomos a fasquia muito alta em relação ao passado, depois o aspeto emocional pode condicionar-nos e o desânimo torna-se grande”.