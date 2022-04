Mirallas garante que a permanência do Moreirense “ainda é possível"

“Tenho de admitir que será difícil, não pela qualidade do nosso plantel, mas principalmente pelas dificuldades que a equipa encontrou na primeira metade da época. Ainda faltam vários jogos, alguns com adversários diretos, o que nos permite acreditar na permanência”, referiu o extremo. Kevin Mirallas acredita que “ainda é possível” evitar a despromoção do Moreirense à Liga Sabseg. Numa entrevista concedida à revista 'Sport Magazine', do seu país natal, o internacional belga reconheceu que a missão dos cónegos “é difícil” mas não deixou de se mostrar confiante.“Tenho de admitir que será difícil, não pela qualidade do nosso plantel, mas principalmente pelas dificuldades que a equipa encontrou na primeira metade da época. Ainda faltam vários jogos, alguns com adversários diretos, o que nos permite acreditar na permanência”, referiu o extremo.



Chegado a Moreira de Cónegos em Janeiro, o jogador conta com apenas 66 minutos no campeonato português. Ainda assim, Mirallas – que já trabalhou com a equipa técnica de Sá Pinto nos turcos do Gaziantep - confessou que a adaptação ao clube “está a correr bem” e que o “único ponto negativo” foi mesmo a lesão que o afastou das opções do treinador por várias semanas.





O belga deixou ainda elogios ao futebol português: “As equipas são muito táticas e defendem muito. Se retirarmos os três grandes, cria-se outro campeonato. Por enquanto só tive grandes surpresas porque conheci equipas e jogadores muito bons, com muita qualidade", afirmou.