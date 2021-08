Moreirense 2021/22 à lupa: do onze base às ideias de jogo

INTRODUÇÃO

O Moreirense, sediado na pequena vila de Moreira de Cónegos, irá participar na oitava edição consecutiva da 1ª Liga. Na última temporada, o Moreirense iniciou o seu percurso com Ricardo Soares no comando técnico, sucedendo-lhe César Peixoto que, pouco tempo depois de ter assumido a equipa, abandonou o cargo para dar lugar a Vasco Seabra. Para a nova época, os cónegos apostaram as suas fichas em João Henriques e procuraram manter a base do plantel do ano transacto, acrescentando peças cirúrgicas ao grupo de trabalho.