O Moreirense vai abrir as portas da bancada central do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas aos adeptos do clube que pretendam assistir à partida com o Tondela, da 30.ª jornada, marcado para sábado, às 15h30.Trata-se de uma iniciativa que tem por objetivo garantir o apoio dos seus adeptos num encontro que pode valer a saída dos lugares de despromoção, em caso de vitória sobre os 'beirões'.Os adeptos que se fizeram acompanhar com adereços do nosso clube, como camisolas de jogo, terão acesso gratuito. De resto, não têm sequer de levantar qualquer ingresso.