Moreirense anuncia contratação de Artur Jorge

Artur Jorge assinou por três épocas com o Moreirense. O defesa-central, de 26 anos, foi anunciado oficialmente pelos cónegos há momentos.





Filho de Artur Jorge, antigo capitão e referência do Sp. Braga e agora treinador da equipa B, o defesa esteve na época passada no APOEL do Chipre, depois de duas temporadas no V. Setubal e de uma experiência nos romenos do Steaua Bucareste.