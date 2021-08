Moreirense anuncia regresso de Paulinho

João Henriques conta com mais uma opção para o lado direito da defesa. Trata-se de Paulinho, jogador de 30 anos que na última temporada representou o AEK e o Gil Vicente e que assinou até ao final da época.





O ingresso de Paulinho no plantel acaba por marcar um regresso do jogador ao Moreirense. Chegado pela primeira vez a Moreira de Cónegos em 2012, o experiente lateral esteve três épocas ao serviço dos minhotos. De resto, Paulinho fez parte do plantel que ajudou o clube a subir à 1ª Liga em 2013/14.Para além dos clubes já referidos, Paulinho, que fez grande parte da formação no FC Porto, também já representou o Leixões, União da Madeira, Chaves e Sp. Braga. Nesta temporada, o jogador vai ter a concorrência de Matheus Silva e Rodrigo Conceição na luta pela titularidade no lado direito da defesa.